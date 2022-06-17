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Макрон заявив про розробку нового маршруту вивезення зерна з України через Румунію

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TF1, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз працюємо над новим маршрутом, який проходив би через Румунію. Одеса знаходиться за кілька десятків кілометрів від Румунії", – сказав Макрон.

Президент Франції припустив, що в такому разі можна було б перевозити зерно Дунаєм або залізницею.

Він також зазначив, що для вирішення проблеми вивезення українського зерна важливо отримати спеціальний механізм ООН.

"Наразі такого механізму немає", – констатував Макрон.

Як раніше повідомляв заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи – через Польщу та Румунію. Водночас наразі Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Автор: Юлiя Недашківська
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Яке відношення має цей жабоїд до нашого зерна?
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17.06.2022 14:38 Відповісти
В разі виникнення голоду у Північній Африці та інших регіонах, біженці кинуться, в першу чергу, до Франції, Іспанії, Італії, Греції. Просто на човнах плистимуть Середземним морем, вже було.
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17.06.2022 15:31 Відповісти
у них там завжди голод був і епідемії, але плавати вони почали тільки останні пару десятирічь, то що ж сталося?
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17.06.2022 17:36 Відповісти
 
 