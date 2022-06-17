Макрон заявив про розробку нового маршруту вивезення зерна з України через Румунію
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.
Про це він заявив в ефірі телеканалу TF1, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз працюємо над новим маршрутом, який проходив би через Румунію. Одеса знаходиться за кілька десятків кілометрів від Румунії", – сказав Макрон.
Президент Франції припустив, що в такому разі можна було б перевозити зерно Дунаєм або залізницею.
Він також зазначив, що для вирішення проблеми вивезення українського зерна важливо отримати спеціальний механізм ООН.
"Наразі такого механізму немає", – констатував Макрон.
Як раніше повідомляв заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи – через Польщу та Румунію. Водночас наразі Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.
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