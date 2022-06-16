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Coca-Cola остаточно йде з Росії

Новини БізнесЦензор Рітейл

coca,cola

Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) – дистриб'ютор Coca-Cola в Росії – оголосила, що більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в Росії.

Про це йдеться в заяві Coca-Cola Co., передає Reuters

"Коли запаси компанії вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме й не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – сказано в повідомленні.

За даними Refinitiv Eikon, компанія Coca-Cola з Атланти володіє близько 23% швейцарської Coca-Cola HBC. Coca-Cola HBC розливає та продає напої Coca-Cola виключно на своїх 29 ринках, включно із Грецією, Італією та країнами Східної Європи.

У Росії Coca-Cola HBC крім Coca-Cola та її різновидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent та іншу продукцію.

"Coca-Cola HBC Росія" входить до групи Coca-Cola HBC, яка є одним із найбільших виробників напоїв під брендами The Coca-Cola Company. У Росії працює 10 заводів компанії.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу в Росії у зв'язку з російською агресією проти України.

У свою чергу український завод одного з найбільших світових виробників напоїв Coca-Cola – "Кока-кола Беверіджес" – відновив роботу в селищі Велика Димерка неподалік від Броварів.

Автор: Галина Ялівець
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А заводик "Coca-Cola" под Минском и 8 логистических хабов по всей Белорусии тоже закроют? Там мощностей хватит залить напитками Беларусь, пол-Украины, Прибалтику и северо-запад педирации.
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16.06.2022 20:46 Відповісти
перейдуть на берьозову сосасолу
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16.06.2022 21:44 Відповісти
Темболее что экономически РБ и Парашка-это одно государство. Заработает РБ на производстве колы и поставках ее в Парашку-парашке меньше придется давать субсидий и финпомощи РБ-и таким образом Парашка заработает деньги сэкономив их. Санкции нужны только ОДНОВРЕМЕННО для РБ И РФ-иначе в них смысла никакого. Тем более что РБ участник агрессии добровольно передавшая свою инфраструктуру и территорию ддя нанесения отак по Украине
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17.06.2022 11:20 Відповісти
мда, памятаю коли почали в совецькому союзі почали виробляти пепсі-колу.
ето був празднік какой-то !
а кока-колу вперше побачив у фірмовій фігурістій пляшечці у мадярських студентів, які приїхали до нас

виявляється у русского корабля крім курса "нах" ще є ход "повний назад !"
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16.06.2022 21:52 Відповісти
Понятно что уходит. Коку раньше в таможне задержали. Импортозамещением будет настойка бересты с клеем.
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16.06.2022 22:07 Відповісти
Так 10 заводов закроют? Некисло, если так.
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16.06.2022 22:39 Відповісти
Я думал они уже когти рванули , а Coca-Cola ждала когда кацапы в последний раз напьются , м даа c паршивой овцы клок шерсти ..
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16.06.2022 23:53 Відповісти
Рашка эту кока-колу будет в Грузии закупать, или в белорашке, или у казахов. Ещё вариант тянуть с Китая. Ни о чём
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17.06.2022 00:09 Відповісти
Черноголовка выпустила Коллу.
Понятно, что вкус не тот, я бы даже сказал, что больше похоже на вкус старой Пепси-Коллы.

Интересно другое - они пишут, что распродадут все запасы Кока-Коллы и всё. Помню как молдавское вино, после эмбарго, продавалось ещё лет 5-ть, под песню про старые запасы.
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17.06.2022 01:35 Відповісти
Кацапи випускатимуть свою колу.
Під назвою - Соса -Коля
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17.06.2022 11:06 Відповісти
пусть переходят на свои скрепы - на водку, в ссср водку было проще купить чем колу))
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17.06.2022 14:05 Відповісти
 
 