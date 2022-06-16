Польська PKN Orlen інвестує $435 мільйонів у енергетичний сектор Чехії
Новини БізнесЦензор Енергетика
Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen має намір інвестувати в енергетичний сектор чеської промисловості понад 10 млрд крон (близько $435 млн).
Про це повідомив прем'єр Чехії Петр Фіалапісля закінчення перемовин із керівниками польської компанії, передає enkorr.
"Під час перемовин із керівниками компанії PKN Orlen ми говорили про кілька проєктів у сфері енергетики. Ключовою була дискусія про забезпечення достатньої кількості нафти, а насамперед бензину й дизпального, для чеського ринку", – заявив Фіала.
Він також зазначив, що керівники польської компанії пообіцяли інвестиції в чеську енергетику обсягом 10 млрд крон і більш відкрите інформування про свою політику ціноутворення.
Польська компанія PKN Orlen уже давно присутня на чеському ринку і регулярно збільшує обсяг інвестицій. Зокрема, 2021 року вона інвестувала тут 8,5 млрд крон (близько $370 млн), а у першому кварталі цього року – 2,4 млрд крон (близько $104 млн).
Ці кошти було спрямовано на модернізацію виробничих технологій на обох чеських нафтопереробних заводах, що належать фірмі PKN Orlen, – у місті Литвинові на північному заході країни й місті Кралупи-над-Влтавій неподалік Праги.
Крім того, інвестиції призначалися для відновлення установок часткового окислення водню, будівництва установки для виробництва рідких вуглеводнів DCPD, будівництва ще однієї печі крекінгу, а також для установки з виробництва етилену й подальшого розвитку мережі автозаправних станцій у Чехії.
Раніше повідомлялося, що Чехія домовляється про імпорт газу з Оману замість російського.
Будь ласка, зачекайте...