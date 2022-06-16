Оптимальний час повернення до плаваючого курсу залишається невизначеним, – член Ради НБУ

Питання оптимального таймінгу повернення до плаваючого курсу залишається відкритим, незважаючи на генерацію суттєвих викривлень фіксованим курсом.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Віктор Козюк.

Козюк зазначив, що, незважаючи на більшу стійкість банківської системи, ніж у 2014 році, в економіці нагромаджуються ряд проблем. Зокрема:

повільне відновлення потребує поштовху з боку інвестицій та споживання, для чого потрібна впевненість і зниження військових загроз;

міжнародна допомога є важливим фактором підтримання зовнішньої стійкості, але відновлення, швидше за все, вимагатиме розширення рівноважного дисбалансу торгівлі, збільшуючи тиск на резерви;

формується сильне "грошове нависання", яке повинно бути еліміноване комбінацією рішень по ставці та перезапуску трансмісійного механізму;

переходу на плавання курсу повинна передувати мінімально допустима робота процентного каналу. Без підвищення привабливості активів у гривні існує вірогідність подальшого розхитування валютного ринку;

фіксований курс генерує суттєві викривлення і є ризиковим на перспективу, але питання оптимального таймінгу переходу залишається відкритим.

Водночас, він віздзначив, що НБУ, як і банківський сектор, виявився значно стійкішим у зв'язку з реалізованими реформами щодо:

переходу на інфляційне таргетування і плаваючий курс;

відновлення валютних резервів;

перезавантаження банківського нагляду;

запровадження Basel iii та макропруденційного регулювання тощо.

Як повідомлялося, на початку березня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні. Однак згодом він запевнив, що Нацбанк планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

На початку червня повідомлялося, що Національний банк України наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.