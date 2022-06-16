Макрон закликав Путіна припинити блокаду українських портів

Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з Президентом Володимиром Зеленським закликають Росію як постійного члена Ради безпеки ООН розблокувати експорт українського зерна.

Про це французький президент Емманюель Макрон заявив на пресконференції у Києві після зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це вимагає припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", – заявив Макрон.

За його словами, на зустрічі очільників України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Макрон наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано із запровадженими європейськими санкціями.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі заявив, що Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках запропонованого ООН механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.

Водночас перед цим тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.