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війна (839) виплати (356) пенсія (623) Міністерство соціальної політики (590)

Пенсії на окупованих територіях і в зоні бойових дій отримують 2,6 мільйона громадян, – Мінсоцполітики

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

пенсія

Для більше ніж 2,6 млн людей на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії, забезпечено виплату пенсій, субсидій та соціальних допомог. Мінсоцполітики централізовано нарахувало та профінансувало допомоги навіть людям з тих міст і сіл, які знаходяться у тимчасовій окупації, де не працюють органи соціального захисту.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Крім цього, я к повідомляється:

  • більше 500 тис. людей старших за 60 років перемістились за кордон і продовжують отримувати належні їм виплати.
  • більше 3,5 тис. літніх людей евакуювали із закладів догляду, які були розміщені на територіях активних бойових дій.

Більше ніж 4 тис. літніх людей протягом доби після звернення були влаштовані до закладів стаціонарного догляду, а відтак отримали дах над головою, їжу, ліки, догляд, навіть, якщо вони не мали при собі документів.

Більше 9,5 тис. літніх людей отримали протягом доби після звернення послуги з догляду вдома.

Близько 300 тис. людей з населених пунктів на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії, і де не працюють органи соціального захисту населення, забезпечені соціальними виплатами у розмірі 0,5 млрд грн у червні за рахунок централізованого нарахування Мінсоцполітики різних видів допомог.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.

До того уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, куди наразі "Укрпошта" не може технічно доставляти пенсію, вся сума зараховуватиметься на рахунки, відкриті в "Ощадбанку".

Автор: Галина Ялівець
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Все 3,5 млн.проверили на коллаборационизм?Лугандонии прекратить выплаты гниды тупые!
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16.06.2022 20:42 Відповісти
А ви в курсі, що базові бюджетні видатки Херсона фінансуються з українського бюджету до цього часу? Таке враження складається, що влада України просто заливає державу всіма доступними засобами.
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16.06.2022 22:29 Відповісти
"" Для більше ніж 2,6 млн людей на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії, забезпечено виплату пенсій, субсидій та соціальних допомог.""

Немає слів -одні матюки....Нехай це ЧМО яке написало цей "твір" приїде в любе село біля Нової Каховки і отримає пенсію яку приносили поштарі- Живим,пенсіонери не випустять.

З 23 квітня ждемо поштаря.....Ну на Шуя брехати?? О знайшлось одне слово не матюк- ПІДАРА ТИ.
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17.06.2022 08:23 Відповісти
Пенсію зараховують на рахунки в Ощадбанку. Питання коли пенсіонер отримає ті нарахування. Але головне - за Міжнародним правом утримання населення та життєзабезпечення територій лежить на окупаційній владі, тому всі питання в тому числі щодо пенсій - до влади, яка існує на Вашій території у цей час.
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17.06.2022 09:03 Відповісти
Якщо з людьми на нових окупованих територіях все хрозуміло,то фінансування колаборантів ордло триває в звичному режимі - ВОНИ воюють проти України та вбивають наших хлопців та дівчат а ДЕРЖАВА Україна ПЛАТИТЬ їм за ці вбивства.Коли буде відновлена ІДЕНТИФІКАЦІЯ в банках т.з. переселенців пенсіонерів з ордло?Коли МінСоц припинить нараховувати гроші РЕАЛЬНО померлим в ордло,бо обміну інформацією,між відповідними органами,не існує.Ми ФАКИЧНО фінансуємо ОКУПАНТІВ.
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17.06.2022 11:07 Відповісти
 
 