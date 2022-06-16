Пенсії на окупованих територіях і в зоні бойових дій отримують 2,6 мільйона громадян, – Мінсоцполітики

Для більше ніж 2,6 млн людей на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії, забезпечено виплату пенсій, субсидій та соціальних допомог. Мінсоцполітики централізовано нарахувало та профінансувало допомоги навіть людям з тих міст і сіл, які знаходяться у тимчасовій окупації, де не працюють органи соціального захисту.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Крім цього, я к повідомляється:

більше 500 тис. людей старших за 60 років перемістились за кордон і продовжують отримувати належні їм виплати.

більше 3,5 тис. літніх людей евакуювали із закладів догляду, які були розміщені на територіях активних бойових дій.

Більше ніж 4 тис. літніх людей протягом доби після звернення були влаштовані до закладів стаціонарного догляду, а відтак отримали дах над головою, їжу, ліки, догляд, навіть, якщо вони не мали при собі документів.

Більше 9,5 тис. літніх людей отримали протягом доби після звернення послуги з догляду вдома.

Близько 300 тис. людей з населених пунктів на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії, і де не працюють органи соціального захисту населення, забезпечені соціальними виплатами у розмірі 0,5 млрд грн у червні за рахунок централізованого нарахування Мінсоцполітики різних видів допомог.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.

До того уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, куди наразі "Укрпошта" не може технічно доставляти пенсію, вся сума зараховуватиметься на рахунки, відкриті в "Ощадбанку".