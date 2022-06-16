Франція, Німеччина та Італія підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС (оновлено)

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Про це французький президент Емманюель Макрон заявив на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі чотири країни (Франція, Німеччина, Італія та Румунія, – ред.) підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно прийнято в Єврораді", – заявив президент Франції.

Водночас Макрон наголосив, що цей шлях займе певний час, про що знає президент України Володимир Зеленський і що конкретні кроки потрібні вже сьогодні.

"Цей європейський нехай тільки починається. Але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на питання, які постають з енергетичної безпеки, безпеки, щодо мобільності, інфраструктури, питань молоді. Оскільки Україна є частиною нашого спільного континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації, і пропонуємо ідею спільної європейської спільноти", – заявив президент Франції.

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі запевнив, що його країна підтримуватиме Україну на шляху її вступу до Європейського Союзу.

"Сьогодні найголовніший меседж нашої зустрічі, що Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в статусі кандидата і надалі при вступі до складу Європейського Союзу", – сказав Драгі.

Він зазначив, що шлях України до ЄС передбачає глибокі реформи, прихильність до європейських цінностей, свободи та незалежності і на цьому шляху не можна ні гальмувати, ні робити крок назад.

"Цей проект є для нас найважливішим і ми зробимо все можливе, щоб наблизити його реалізацію", – зазначив Драгі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що його країна підтримає рішення про надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

"Ми з моїми колегами приїхали до Києва із чітким меседжем: Україна належить до європейської родини. Важливою віхою на повному передумові європейському шляху є статус кандидата на вступ до Європейського Союзу... У Європейській раді я однозначно виступатиму за єдину позицію. І Німеччина виступатиме за позитивне рішення. Це стосується також і Республіки Молдова", – сказав Шольц.

Як повідомлялося, завтра Єврокомісія (ЄК) ухвалить та оприлюднить остаточне рішення за результатами розгляду заявок України, Молдови та Грузії на отримання статусу держав-кандидатів на вступ до ЄС.

Раніше видання Politico із посиланням на низку європейських чиновників повідомляло, що Європейська комісія ухвалила рішення рекомендувати надати Україні офіційний статус країни-кандидата на вступдо ЄС.

Щоб визнати Україну країною-кандидатом, потрібно одноголосне схвалення 27 глав-держав і урядів у Європейській раді. Очікується, що її члени розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Чиновники та дипломати заявили виданню, що принаймні три країни все ще виступають проти.