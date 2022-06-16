Державне "Черкасиобленерго" змінило керівника

Наглядова рада ПАТ "Черкасиобленерго" обрала його головою генерального директора ПАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕСКО") Василя Богатиря.

Відповідне повідомлення компанії оприлюднено в системі розкриття інформації НКЦПФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наприкінці травня дистанційні збори акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" сформували нову спостережну раду держкомпанії після року її відсутності.

Членами наглядової ради - представниками Міненерго стали держсекретар міністерства Володимир Бондаренко, начальник відділу Ірина Холоднова, радник міністра енергетики до грудня 2021 року, а раніше, зокрема, заступник міністра юстиції Максим Райко та гендиректор ПАТ "УкрЕСКО" Василь Богатир.

Ще одним членом наглядової ради як представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" стала його гендиректор Олена Уманська.

Як повідомлялося, на початку 2022 року 46% акцій "Черкасиобленерго" було передано від Фонду державного майна до Міністерства енергетики. Ще 25% акцій перебуває в управлінні ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕСКО")