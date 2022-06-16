Ярої пшениці цьогоріч посіяно в 5 разів більше, ніж минулого, – Комітет

Українські аграрії у 2022 році в умовах воєнного стану завершили найважчу посівну кампанію в історії країни, завершивши посівну на загальній площі приблизно за 3/4 від минулорічних показників.

Про це йдеться в повідомленні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Також повідомляється, що в межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою проведення посівної банки видали 38,5 млрд грн. Із них – 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій.

За прогнозами Мінагрополітики, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими с/г культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн.

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"Цього року відбулася певна реструктуризація змін із точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів: собівартість витрат на гектар, можливість реалізації для внутрішніх потреб і те, яка врожайність продукції з гектара землі та її вартість за тонну. Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої", – сказано в повідомленні Комітету.

Так, якщо в 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цього року – майже 200 тис. га.

Соя – культура, що невибаглива до мінеральних добрив. Хоча її площа посівів і залишилася на рівні попереднього року – близько 1 250 га (торік – 1300 га), але в цьогорічній структурі посівів її обсяги збільшилися, оскільки в цілому скоротилися посівні площі.

Площі посівів під соняшник скоротилися у порівнянні з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник у 4,7 млн га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4,6 млн проти 5,5 млн га торік, що пов’язано насамперед з тим, що кукурудза дає велику врожайність і складніша в логістиці.