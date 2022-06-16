705 об'єктів охорони здоров'я пошкоджено через війну, – МОЗ

Унаслідок війни Росії проти України пошкоджено 705 об’єктів охорони здоров’я.

Про це стало відомо на зустрічі, яку 15 червня провела Європейська Бізнес Асоціація із заступниками міністра охорони здоров’я України Олексієм Яременком та Богданом Боруховським.

Із цих закладів 115 є повністю зруйнованими, а загальна вартість відновлення пошкоджених та зруйнованих більше 34 млрд гривень.

Повідомляється, що в планах МОЗ не тільки відбудова і відновлення, але й стратегічний розвиток системи охорони здоров’я. Зокрема, йдеться про перехід на нову систему спроможної мережі закладів охорони здоров’я – госпітальні округи, розробка якої триває вже біля 4 років.

Пріоритет у відновленні медичної мережі буде наданий закладам охорони здоров’я первинної ланки, адже в амбулаторіях надається набагато більше сервісів, до того ж їх мережа вже була суттєво реформована протягом останніх років. МОЗ вже робить це в деокупованих Київській, Чернігівській та Сумській областях. Пріоритет МОЗ – не відновлення самих медичних закладів, а відновлення послуг для населення та робочих місць для працівників медичної сфери.

Наразі однією з основних проблем охорони здоров’я спеціалізованої ланки є надто не ефективна та розгалужена мережа. Перехід на трирівневу госпітальну мережу (надкластерні, кластерні та загальні лікарні) є одним з пріоритетних завдань, аби розвиток чи відбудова пошкоджених та зруйнованих об’єктів відбувалась вже в рамках нової системи. Юридичний процес для формування такої мережі був розпочатий ще у жовтні 2021 року, а завершити його МОЗ планує за 2-3 місяці. Відповідно, інфраструктурний план розвитку мережі закладів охорони здоров’я вже матиме юридичне підгрунтя.

Водночас триває спільна робота МОЗ та Мінрегіону щодо розробки та прийняття нових державних будівельних норм, а також санітарно-гігієнічних правил для того, щоб будівництво та реконструкція медичних закладів відбувалась за сучасними стандартами.

МОЗ готує базу проєктів державно-приватного партнерства, в рамках яких до співпраці зможе долучатися бізнес. Оскільки проєкти вимагатимуть оперативної реалізації, МОЗ пропонує оновлену форму співпраці держави та бізнесу, яка дозволить діяти швидко та гнучко – йдеться про договір про спільну діяльність. В МОЗ сподіваються, що за допомогою такого інструменту та за активного долучення бізнесу відбудова та модернізації системи охорони здоров’я та медзакладів буде якісною та сучасною та відбуватиметься в найкоротші терміни