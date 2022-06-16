Голова "Газпрому" не планує відновлювати обсяги постачання газу в ЄС

Російський "Газпром" наразі не бачить рішення для відновлення обсягів постачання газу до Німеччини газогоном "Північний потік", однак завдяки зростанню ціни на газ не втратив свої прибутки.

Про це голова правління "Газпрому" Олексій Міллєр заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє російський Інтерфакс.

"Рішення щодо КС "Портова" зараз немає... У нас зниження постачання газу до Європи на десятки відсотків, але ціни зросли в кілька разів. Якщо скажу, що ми ні на кого не ображені, то не покривлю душею", – заявив Міллєр.

Він наполіг, що зменшення постачання газу в Європу викликане саме проблемами з обладнанням німецької Siemens.

За його словами, Канада запровадила санкції проти "Газпрому", хоча компанія не працює у цій країні. Водночас саме ці обмеження не дозволяють Siemens забрати звідти обладнання.

"Двигун лежить на заводі, Siemens забрати його не може, а інші двигуни підходять не всі – до моменту, коли треба робити капремонт. А в Канаду чи інший завод не відправити. Це санкційна заплутаність, або відповідь на питання, навіщо це робилося?", – сказав голова "Газпрому".

Водночас він зазначив, що газопровід "Північний потік 2" готовий до роботи будь-якої миті.

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Як повідомлялося, спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 16 червня зросла до 142,48 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $1530 за тисячу кубометрів.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". Таким чином "Газпром" відмовився перенаправити ці обсяги газу через Україну, хоча потужність української ГТС дозволяє повністю замістити транспортування газу через "Північний потік".

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Зазначимо, що на початку червня спотова ціна газу на TTF опускалася нижче $900 за тисячу кубометрів. Середня ціна контракту з постачанням на "день уперед" у травні становила 89,68 євро за Мвт-год, у квітні – 101,5 євро за Мвт-год або $1119 за тисячу кубометрів.