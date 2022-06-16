В Україні відновили роботу реєстру з оцінки впливу діяльності бізнесу на довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів відновило роботу Реєстру оцінки впливу на довкілля (ОВД) з певними обмеженнями, які діятимуть під час воєнного стану.

Відповідний наказ №225 від 15 червня оприлюднено на сайті міністерства.

За оцінкою Міндовкілля, робота Реєстру у такому форматі дозволить бізнесу продовжувати процедуру ОВД, а громадськості реалізувати право на доступ до екологічної інформації та право на участь у прийнятті рішень.

Відтепер для суб’єктів господарювання діятимуть наступні правила доступу до реєстру:

вхід до кабінету користувача відновлений за електронним цифровим підписом;

при заповненні даних по реєстраційній справі ОВД у розділі "Назва справи" та "Опис планованої діяльності" місце розташування планованої діяльності не зазначається, також не потрібно відмічати місце провадження планованої діяльності на сервісі Google maps;

завантаження документації з ОВД здійснюється суб’єктом господарювання у звичному режимі;

продовжені строки громадського обговорення від дати закриття Реєстру (22 березня 2022 року) до дня його відкриття;

не потрібно у друкованих засобах масової інформації повторно публікувати повідомлення про плановану діяльність та оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД.

Для громадськості документація з ОВД надаватиметься органом, що здійснює процедуру ОВД, за запитом після ідентифікації осіб, що її запитують.

Представники громадськості можуть надавати зауваження та пропозиції до планованої діяльності протягом 25 робочих днів. За тими справами з ОВД, де громадське обговорення звіту з ОВД розпочалося до 22 березня, строк обговорення продовжений на ту кількість робочих днів, на яку був закритий реєстр.