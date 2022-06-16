В Нацбанку помітили зростання ставок за банківськими депозитами

У Національному банку України (НБУ) констатують підвищення ставок за строковими депозитами.

Про це у пресслужбі Нацбанку повідомили Укрінформу.

"Підвищення ставок за строковими депозитами вже розпочалося: за період з 2 до 10 червня Український індекс депозитів фізичних осіб (UIRD) за гривневими депозитами зріс на 0,4-0,6 в.п. залежно від терміну вкладу. Надалі цей процес поступово продовжуватиметься", – зазначили в НБУ.

Нацбанк очікує, що першими зростуть ставки за ультракороткими вкладами до одного місяця та за короткими депозитами на один-три місяці. З часом в умовах конкуренції банків за вкладників сформується значення відсотка, під який українці готові розміщувати кошти на триваліші терміни.

"З початку війни обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 10 червня, приріст становить 88 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з 24 лютого 2022 року. Кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках. Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли на 21%, підприємств – на 4%", – уточнили в НБУ.

Як повідомлялося, у січні 2022 року НБУ підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії облікова ставка залишалася незмінною. 2 червня Національний банк підвищив облікову ставку до 25%. На думку Нацбанку, такий крок дасть змогу підвищити інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та допоможе стримати інфляцію.

Раніше Нацбанк повідомляв, що середньозважена ставка по строкових депозитах у гривні у квітні знизилася на 0,9 відсоткового пункта (в.п.) – з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%