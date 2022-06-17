Росія погрожує Німеччині повністю зупинити "Північний потік"

В Росії заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".

Про це заявив постпред РФ у ЄС Владімір Чижов, передає Європейська правда.

Чижов вважає, що Німеччина має навчитись ремонтувати компоненти газопроводу на території своєї країни.

"Коли всі ці турбіни поїдуть на ремонт до Канади, він може зупинитися. Я думаю, що це буде катастрофа для Німеччини", – сказав Чижов.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" з 16 червня зменшиться до 67 млн кубометрів на добу, що становить близько 40% загальної потужності газопроводом

У російській компанії пояснили зменшення експорту газу до ЄС зупинкою ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", овідомила пресслужба "Газпрому".

Напередодні російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубметрів на добу).

Згодом компанія Siemens заявила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Пізніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав політичним рішенням РФ скоротити прокачування газу газопроводом "Північний потік".