Голова Київської області анонсував програму відновлення будинків

У Київській області буде прийнято програму з відновлення приватних житлових будинків.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

"Анонсую ще одну новину: згодом буде прийнята обласна програма по відбудові приватних житлових будинків", – написав Кулеба.

Він також повідомив, що в області вже оглянуто 64% будівель від загальної кількості пошкоджених в області об'єктів.

"Сподіваюся, за три тижні вже буде результат", – додав голова ОВА.

Як повідомлялося, раніше Кулеба розповідав, що у Київській області повністю зруйновано близько 5000 приватних будинків. За його словами, для їх заміни планується побудувати 2500 типових будинків до настання холодів вартістю 1,1-1,2 мільйона гривень без урахування ремонту та меблів.