В Мінздоров’я обговорюють доставку лікарських засобів безпілотниками

В Україні можливе розташування 10 інноваційних хабів для зберігання лікарських засобів та впровадження технологій автономної авіадоставки цих ліків.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда за результатами зустрічі із компанією-розробником новітніх логістичних рішень Zipline.

Так, на території України заплановано розгортання пілотного проекту компанії: розміщення 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів. Фахівці компанії планують розпочати зведення таких складів з Київського регіону, тому під час зустрічі обговорили можливе розташування хабу та потенційні маршрути доставки. Адже також компанія пропонує надання послуг доставки ліків у 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг.

"Важливим питанням для обговорення стало забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, фіксування фактів доставки; також обговорили особливості роботи під час війни, зокрема з приводу безпеки використання дронів", – зазначається у повідомленні.

Раніше у МОЗ заявляли, що ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.

До того повідомлялося, що під гаслом боротьби з російськими ліками можуть бути заборонені препарати 13 компаній з Європейського Союзу, Великої Британії та США.

На початку травня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь".