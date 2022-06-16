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Ferrari (10) авто (3608)

Ferrari презентує перший власний позашляховик

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ferrari

Італійський виробник спортивних автомобілів Ferrari N.V. планує представити новий автомобіль, який за своїми характеристиками буде нагадувати кросовер (позашляховик), у вересні цього року.

В компанії планують, що у продаж суперкроссовер надійде у 2023 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нова модель під назвою Purosangue знаходиться в розробці вже давно, в ЗМІ навіть публікували зображення прототипа.

Кросовери є локомотивом зростання автомобільного ринку останніми роками. Свої "паркетники" почали випускати навіть компанії, які зазвичай не асоціюються з позашляховиками – у тому числі Bentley і Lamborghini, головний конкурент Ferrari у сегменті спорткарів.

В ході заходу для інвесторів керівництво Ferrari також анонсувало появу першої повністю електричної моделі автомобіля у 2025 році. Заразкомпанія випускає чотири гібридні моделі, включаючи флагманську SF90 Stradale.

Ferrari очікує, що до 2026 року 40% автомобілів, що продаються, матимуть традиційні двигуни внутрішнього згоряння, 55% складуть гібриди, 5% – електрокари. До 2030 року компанія розраховує збільшити частку електрокарів у продажу до 40%.

Згідно з новим прогнозом, середньорічні темпи зростання виручки в найближчі п'ять років становитимуть близько 9%, і сукупний показник досягне 6,7 млрд євро в 2026 році. Також компанія планує за цей період збільшити рентабельність до 27-30% операційного прибутку, порівняно з 25% минулого року, що стало рекордним показником у її історії.

Автор: Михайло Орлюк
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