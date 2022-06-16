Родичі власника "Vodafone Україна" купують будівлю в UNIT.City мільйонера Хмельницького

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл родичам власника групи компаній NEQSOL Holding Насіба Гасанова, який офіційно є бенефіціаром українського оператора мобільного зв'язку "Vodafone Україна", придбати будівельний корпус B06 інноваційного парку UNIT.City в Києві.

Відповідний дозвіл надано ТОВ "Хас Проперті Менеджмент" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Юніт В06", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариством, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Opendatabot, власниками "Хас Проперті Менеджмент" є Артем і Раміз Насіб огли Гасанови. Основним видом діяльності компанії вказане "придбання та продаж власної нерухомості".

Власниками "Юніт В06" вказано ТОВ "Юніт Холдингс" і АО "ЗНВКІФ "Еріда" (по 50%), кінцевими бенефіціарами – засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький і президент асоціації "ПБГ "Ковальська" Олександр Пилипенко.

Корпус B06 запланований до введення в експлуатацію в 2022 році. Партнером UNIT.City у проєкті будівництва виступила ПБГ "Ковальська". В цілому ПБГ має намір вкласти $70 млн у будівництво п’яти бізнес-центрів в UNIT.City – B01, B02, B03, B04, B06.

Згідно з інформацією на сайті проектного бюро AIMM, офісна площа будівлі B06 становить 8 тис. кв. м.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року АМКУ надав дозвіл компанії Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd (Кіпр), пов'язаній з ПБГ "Ковальська", придбавши будівельні корпуси B04 і B06 інноваційного парку UNIT.City в Києві.

Артем і Раміз Гасанови у 2020 році отримали рішення АМКУ на придбання 100% ТОВ "Сітон Груп" (раніше – ТОВ "Сітронікс Телеком Солюшнс України"), що надається на українському ринку послуг з технологічних рішень, СКС, мереж та експертів з оптимізації ІТ .



