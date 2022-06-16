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Новини Енергетика
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Ціни на газ у Європі перевищили $1500 за тисячу кубометрів через дії "Газпрому"

Новини БізнесЦензор Енергетика

ес,газ

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" вдень 16 червня піднімалась до 142,48 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $1530 за тисячу кубометрів.

Порівняно з показником на закриття попереднього торгового дня ціна газу збільшилася на 33 євро за Мвт-год або на 30%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Однак станом на закриття торгів біржова ціна газу опустилась до 118 євро МВт-го або близько $1270 за тисячу кубометрів.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік".

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Зазначимо, що на початку червня спотова ціна газу на TTF опускалася нижче $900 за тисячу кубометрів. Середня ціна контракту з постачанням на "день уперед" у травні становила 89,68 євро за Мвт-год, у квітні – 101,5 євро за Мвт-год або $1119 за тисячу кубометрів.

Автор: Михайло Орлюк
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Час розплати прийшов за заігрування Європи з кацапами на протязі багатьох років.
Може хоч зараз прозріють.
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16.06.2022 17:26 Відповісти
Навряд чи.
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16.06.2022 19:52 Відповісти
А що там у нас, яка собівартість та кількість видобутку газу, та хто на цьому банкує?
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16.06.2022 23:25 Відповісти
Тю и шо? У европейских стран договора на поставки газа и ценник там толи 300 или 400 долларов за куб. 1500 баксов то на бирже, с которой мы будем покупать, а не они.
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16.06.2022 23:51 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ КАКОЙ БУДЕТ ЦЕНА НА ГАЗ КОГДА УКРАИНЕ ВЕРНУТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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17.06.2022 07:01 Відповісти
 
 