Із 16 липня мовою вебресурсів та користувацьких інтерфейсів має бути українська, – мовний омбудсмен

За місяць, 16 липня, набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Це означає, зокрема, що з 16 липня будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму – від автомобіля до пральної машини чи електрокавоварки, повинен бути "локалізований" для реалізації в Україні. На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками", – йдеться у повідомленні.

Також усі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, Youtube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються як інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, зокрема, інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Водночас українськомовна версія інтернет-представництва іноземної компанії, яка реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, щоб користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даної компанії.

"Варто наголосити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють обслуговування українських споживачів в мережі інтернет (інтернет-магазини, інтернет-каталоги тощо) вже з 16 січня 2021 року зобов’язані розміщувати на відповідних інтернет-ресурсах інформацію про товари та послуги державною мовою. Однак, відтепер вони зобов’язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною (містити максимальний обсяг інформації) та завантажуватися за замовчуванням", – наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, відсутність українськомовної версії інформаційного інтернет-ресурсу після 16 липня 2022 року може означати свідоме порушення його власником вимог закону про державну мову, або факт відсутності державної реєстрації ЗМІ та/або власника як суб’єкта підприємницької діяльності.

Також з 16 липня Уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть Закон.

Розмір штрафу складає від 3 400 до 8 500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8 500 до 11 900 грн.