Україна потрапила у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок

За результатами щорічного дослідження Global Skill Report 2022 від Сoursera, Україна посіла 8 сходинку у рейтингу за технологічними компетенціями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У категорії країн-лідерів Україна посіла 21-ше місце серед 100 країн світу. А в рейтингу за технологічними компетенціями – 8-ме", – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що відповідні результати свідчать про те, що українці є одними з найкращих у світі в роботі з комп’ютерними мережами, базами даних, операційними системами, інженерією безпеки, програмною інженерією, комп'ютерним програмуванням, хмарними обчисленнями, веброзробкою, розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо.