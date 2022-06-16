Антимонопольний комітет не давав дозволу на придбання мережі Brocard у росіян

Антимонопольний комітет не надавав дозволу французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на придбання 100% двох українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній сфері: ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що на початку червня Комітет зафіксував поширення у ЗМІ повідомлення про те, що французький холдинг Philippe Benacin придбав 100% власності указаних компаній. Зокрема, йшлося про те, що угоду завершено 23 травня, про що було проінформовано АМКУ.

У комітеті підтверджують, що на початку травня отримали заяви від Philippe Benacin та "Групи Алькор" про надання дозволу французькому холдингу придбати частки понад 50% у двох кіпрських компаніях.

Водночас в АМКУ наголошують, що заяви надійшли у період, коли діяльність комітету у сфері розгляду заяв про надання дозволу на концентрації ще була призупинена та діяли рекомендаційні роз'яснення, які передбачали спрощену процедуру подання заяв у період воєнного стану.

Роз'ясненнями було визначено, що при надходженні заяв їх розгляд зупиняється, а поновлення відбувається при наданні доповнень до заяв, але не пізніше трьох місяців після завершення або скасування воєнного стану.

"Отже, вказані вище заяви були зупинені до припинення чи скасування воєнного стану, відповідно до Рекомендаційних роз’яснень і станом на 15 червня Комітет не надавав дозвіл на заявлені концентрації", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наразі у Комітеті відсутній повний перелік документів, який необхідно було подавати разом із заявами.

Також АМКУ не отримував повідомлень про те, що угоди з купівлі вже завершено.

Раніше, видання RAU із посиланням на лист Brocard Україна компаніям-партнерам повідомив, що мережу магазинів Brocard купив французький парфумерний холдінг Philippe Benacin Holding.

Із 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії (як й ТОВ "Егзагон") була власниця російської мережі "Л’Этуаль" Тетяна Володіна.

Філіп Бенасін, співвласник і засновник холдингу, також є співвласником, головою та головним виконавчим директор Interparfums – великої компанії на міжнародному ринку косметики та парфумерії.