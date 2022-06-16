Польща може збудувати залізничну гілку з широкою колією для експорту українського зерна, – віцепрем'єр

Україна у довгостроковій перспективі зацікавлена ​​в експорті сільгоспкультур через Польщу до третіх країн, тому розглядається можливість продовження ширококолійного залізничного маршруту з України до морського порту Гданськ (Польща).

Як заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю виданню TVP, відповідне питання вже схвалено польським та українським урядом, передає Інтерфакс-Україна.

"Основним портом для експорту (українського, – ред.) зерна може бути Гданськ. Також можливо продовжити лінію широкої колії, яка закінчується у Славкові в Сілезії, щоб вона вела до Гданська вздовж вугільної магістралі", – уточнив польський віцепрем'єр.

Водночас він зауважив, що обсяг експорту зернових з України до російського вторгнення та блокади нею українських чорноморських портів був такий великий, що Польща не може обробити все зібране в Україні зерно – польські порти та залізниці фізично не в змозі його перевалити.

"Однак Київ дивиться на перевезення через нашу країну у довгостроковій перспективі, тому зіткнувся із укладанням контрактів, які стали б основою для великих інвестицій. У наших портах є достатньо місця для цього, і необхідні інвестиції можуть бути здійснені швидко", – пояснив Качинський.

Як повідомлялося, раніше Джо Байден заявив, що США мають намір будувати зерносховища у Польщі на кордоні з Україною, щоб полегшити вивезення українського зерна до Європи залізницею.

До початку війни Україна щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте наразі через їхню морську блокаду Росією країна може щомісяця перевозити близько 1 млн тонн зернових.