Нацкомісія дозволила первинні розміщення цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знову ослабила запроваджені на початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження та дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів, у тому числі інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Відповідні зміни передбачені рішенням Комісії №641 від 15 червня, яке вже набуло чинності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас в НКЦПФР уточнили, що щодо публічного розміщення цінних паперів обмеження зберігаються.

Крім того, НКЦПФР надала право ІСІ укладати нові депозитарні договори.

Ще одним послабленням став дозвіл Центральному депозитарію та зберігачам проводити облікові операції, пов'язані з виконанням судового рішення, успадкуванням/правонаступництвом, а також зміною одним власником зберігача.

Раніше такі розміщення в період війни могли здійснюватися лише за індивідуальним рішенням НКЦПФР.

Як повідомлялося, раніше НКЦПФР дозволила у період воєнного стану проводити розміщення цінних паперів без здійснення публічної пропозиції.



