Тайвань відмовився допомагати Росії запустити виробництво власних чіпів, – ЗМІ

Російська компанія "Байкал Електронікс" скасувала плани налагодити виробництво серверних процесорів Baikal-S через відмову тайваньської TSMC укладати нові контракти.

Купувати ці процесори планували ряд великих російських компаній, включно із "Сбєрбанком", пише "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, партії вже вироблених процесорів для комп'ютерів і ноутбуків Baikal-M також не надходять до РФ.

"Про це говорили учасники нещодавнього саміту дизайн-центрів: проблеми з доступом до виробничих потужностей та зарубіжного IP роблять постачання ненадійними та закладати такий процесор у розробку нових комп'ютерів надто ризиковано", – додає топ-менеджер одного з профільних російських підприємств.

"Байкал Електронікс" мав великі плани на ринок серверних процесорів. Минулого літа компанія представила свою інвестиційну стратегію до 2025 року. Згідно з ную, чіпмейкер планував випустити спочатку процесор Baikal-S (сигнальна партія вийшла у грудні 2021 року), а потім інші типи чіпів. До кінця 2022 року планувалося замовити у TSMC 300 тис. процесорів, а до 2025 року збільшити цей показник удвічі.

За словами співрозмовників видання, тепер російським компаніям доведеться шукати способи паралельного імпорту серверів на зарубіжних процесорах, оскільки альтернативи не буде.

Учасники російського ринку вважають, що в результаті компанія може відмовитися від випуску наступного покоління серверних процесорів Baikal-S2, на розробку яких отримала 5,64 млрд рублів субсидії від російської влади. Передбачалося, що перші партії цих чіпів будуть готові у 2025 році.