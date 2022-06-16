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Тайвань відмовився допомагати Росії запустити виробництво власних чіпів, – ЗМІ

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чип

Російська компанія "Байкал Електронікс" скасувала плани налагодити виробництво серверних процесорів Baikal-S через відмову тайваньської TSMC укладати нові контракти.

Купувати ці процесори планували ряд великих російських компаній, включно із "Сбєрбанком", пише "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, партії вже вироблених процесорів для комп'ютерів і ноутбуків Baikal-M також не надходять до РФ.

"Про це говорили учасники нещодавнього саміту дизайн-центрів: проблеми з доступом до виробничих потужностей та зарубіжного IP роблять постачання ненадійними та закладати такий процесор у розробку нових комп'ютерів надто ризиковано", – додає топ-менеджер одного з профільних російських підприємств.

"Байкал Електронікс" мав великі плани на ринок серверних процесорів. Минулого літа компанія представила свою інвестиційну стратегію до 2025 року. Згідно з ную, чіпмейкер планував випустити спочатку процесор Baikal-S (сигнальна партія вийшла у грудні 2021 року), а потім інші типи чіпів. До кінця 2022 року планувалося замовити у TSMC 300 тис. процесорів, а до 2025 року збільшити цей показник удвічі.

За словами співрозмовників видання, тепер російським компаніям доведеться шукати способи паралельного імпорту серверів на зарубіжних процесорах, оскільки альтернативи не буде.

Учасники російського ринку вважають, що в результаті компанія може відмовитися від випуску наступного покоління серверних процесорів Baikal-S2, на розробку яких отримала 5,64 млрд рублів субсидії від російської влади. Передбачалося, що перші партії цих чіпів будуть готові у 2025 році.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Калькулятор Электроника - лучшая замена!
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16.06.2022 16:51
+8
А название то какое красивое для воровства - "параллельный импорт".
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16.06.2022 17:34
+4
А що, на рахівниці відучились рахувати. Нехай підуть по забутих селах, там точно старі бухгалтери ще мають рахівниці.
А листи писати від руки - відучились?
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16.06.2022 18:00
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Калькулятор Электроника - лучшая замена!
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16.06.2022 16:51 Відповісти
кацапи вже й калькулятора не зроблять
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16.06.2022 23:19 Відповісти
А название то какое красивое для воровства - "параллельный импорт".
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16.06.2022 17:34 Відповісти
не воровства, а контрабанды через третьи страны
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02.08.2022 16:03 Відповісти
А що, на рахівниці відучились рахувати. Нехай підуть по забутих селах, там точно старі бухгалтери ще мають рахівниці.
А листи писати від руки - відучились?
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16.06.2022 18:00 Відповісти
Байкал оказался тархуном без газа
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16.06.2022 18:13 Відповісти
Навіщо ви комп'ютери?
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16.06.2022 19:14 Відповісти
бай, кал
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16.06.2022 22:08 Відповісти
Жалко будет, если Тайвань захапают китайцы
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17.06.2022 00:14 Відповісти
На відміну від Гонконгу Тайвань не має сухопутного кордону з Китаєм. Тому повернути Тайвань проти волі самих тайванців дуже складно. Майже неможливо для Китаю який не має досвіду висадки морських десантів.
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17.06.2022 03:16 Відповісти
чим їм дерев'яні рахівниці не підходять? цілком духовно.
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17.06.2022 04:50 Відповісти
 
 