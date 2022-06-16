У Росії горіло найбільше газове родовище

Уночі 16 червня на найбільшому в РФ газовому родовищі сталася пожежа через розгерметизацію нитки газового колектора.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на службу зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ "Газпром видобуток Уренгой".



"16 червня 2022 року о 00:30 за московським часом на Уренгойському родовищі відбулася розгерметизація з займанням другої нитки газового колектора, розташованого між установками комплексної підготовки газу УКПГ-7 та УКПГ-8В. Постраждалих немає", – зазначили в компанії.



Зазначається, що пожежа була ліквідована, після чого виробничі потужності запустили знову. У "Газпромі" додали, що займання не вплинуло на планові показники з видобутку газу.

Уренгойське нафтогазоконденсатне родовище є найбільшим в РФ, а також одним із найбільших у світі. Його запаси оцінюють до 10 трлн кубометрів.