Суд арештував активи білоруського підрядника "Нафтогазу" вартістю 4 мільярди (оновлено)

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва арештовано корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, наразі вживаються заходи щодо передачі цього майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Так, Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

У повідомленні не вказано назву підприємства, активи якого заарештовано. Проте з оприлюднених фотографій майна компанії можна зробити висновок, що йдеться про ТОВ "Сервіс Ойл" зі статутним капіталом 901,3 млн грн. Його засновником зараз вказано білоруське ВАТ "Пуховичінафтопродукт", основним акціонером якого є державне виробниче об’єднання "Бєлоруснафта".

До 6 грудня 2021 року власником "Сервіс Ойл" була безпосередньо "Бєлоруснафта", однак вона змінила структуру власності української "дочки" після того, як 2 грудня 2021 року "Бєлоруснафта" потрапила під санкції ЄС проти режиму Олександра Лукашенка, які підтримали США, Велика Британія і Канада.

На початку року ТОВ "Сервіс Ойл" виграло чотири аукціони АТ "Укргазвидобування" щодо ремонту свердловин на газових родовищах загальною вартістю 2,08 млрд грн. Компанія також була великим підрядником найбільшого приватної газовидобувної компанії в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, напередодні Служба безпеки ініціювала арешт корпоративних прав та банківських рахунків білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ, на майже 20 млн грн. Як уточнили в Офісі генпрокурора, йдеться про компанію, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та Республіканське Унітарне Підприємство "Виробниче Об'єднання "Бєлоруснафта". Зазначимо, що згідно з даними відкритих реєстрів указані компанії є засновниками "БНК-Україна".