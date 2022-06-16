Заборона на експорт газу та вугілля дозволить краще підготуватись до опалювального сезону, – міністр енергетики

Рішення уряду про заборону експорту низки енергоресурсів дасть змогу спрямувати ці ресурси на забезпечення проходження опалювального сезону 2022-2023 років.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми заборонили експорт газу вітчизняного видобутку, це ж стосується вугілля. Ми виходимо з того, що ці ресурси мають максимально працювати на забезпечення проходження опалювального сезону", – сказав він.

Міністр наголосив, що заборона на експорт низки енергоресурсів суттєво покращує розрахунки уряду щодо майбутнього опалювального сезону. Водночас, за його словами, Україні треба буде імпортувати деяку кількість газу та вугілля.

Галущенко також повідомив, що уряд при підготовці до осінньо-зимового періоду не виключає сценарію використання газу для підтримки роботи теплових електростанцій.

"Були випадки, коли через пошкодження залізничних колій ми не могли підвозити вугілля на теплові станції. Відповідно, ми змушені були включати газ, щоб забезпечити надійне електропостачання", – пояснив глава Міненерго.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.