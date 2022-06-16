Французька Thales обіцяє припинити роботу в РФ після масштабного скандалу

Французька компанія Thales, технологічний гігант в аерокосмічній, оборонній, транспортній і безпековій галузях, продовжила співпрацювати з великими російськими банками, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну та санкції, які запровадили США та ЄС. Компанія заявила пресі, що продасть свій бізнес в Росії.

Про це йдеться у статті Le Parisien.

За даними Thales, компанія надає захист 19 з 20 найбільших банків у світі та допомагає захищати 85% глобальних банківських транзакцій за допомогою рішень PayShield 9000 і payShield 10K "HSM". Серед клієнтів компанії чимало російських банків, зокрема "Сбєрбанк Росії", який потрапив у останній пакет санкцій, запроваджений ЄС.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив: "Thales не оголосила про вихід з російського ринку і не припинила свою діяльність".

Компанія у коментарі Le Parisien на це заявила: "Наша банківська діяльність продається як результат відповідного рішення. Група оголосить інформацію щодо припинення діяльності в Росії". За словами джерел, компанія також мала зупинити завод із виробництва банківських карток.

За даними видання, бізнес в Росії продадуть колишнім співробітникам.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у московському офісі Thales Group працювало близько 130 співробітників, які займалися проєктами не тільки в банківській сфері, а й у космічній і аеронавтичній галузях.

Thales також потрапила у великий скандал, коли наприкінці березня, після виведення російських військ з Бучі, що на півночі від Києва, виявилося, що російські танки були оснащені тепловими камерами Catherine (один із флагманських продуктів Thales). Однак компанія тоді заявила, що нібито законно поставляла обладнання в Росію до 2019 року за контрактами, підписаними до ембарго на постачання зброї, яке запровадили проти Росії з 2014 року.

Thales також звинувачують у "співучасті у військових злочинах". 2 червня три неурядові організації подали скаргу до паризького суду на Thales, Dassault Aviation та MBDA France. Організації звинувачують компанії у тому, що вони продовжували експортувати свою зброю до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів після початку війни в Ємені.