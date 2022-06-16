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Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги для України на $1 мільярд

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украина,сша

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні безпекову допомогу на $1 млрд.

Про це він повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленський 15 червня, передає пресслужба Білого дому.

"Я повідомив президента Зеленського, що США надають ще $1 млрд безпекової допомоги Україні, в тому числі додаткову артилерію та зброю для берегової оборони, а також артилерійські боєприпаси та передові ракетні системи, які потрібні українцям для їхніх оборонних операцій на Донбасі", – зазначив президент США.

Байден додав, що також обговорив із президентом України роботу міністра оборони США Ллойда Остіна в Брюсселі, де відбулася зустріч Контактної групи з підтримки оборони України.

Він також анонсував виділення додаткових $225 млн гуманітарної підтримки. За його словами кошти підуть на постачання питної води, медичних препаратів, харчів, укриття та грошову допомогу сім’ям на купівлю життєво важливих товарів.

Автор: Юлiя Недашківська
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