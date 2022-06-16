На Харківщині арештували активи чотирьох російських компаній вартістю 40 мільйонів
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За ініціативи СБУ та за клопотанням прокурорів на Харківщині суд арештував активи російських компаній на 40 млн грн.
Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.
"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні", – зазначають в СБУ.
Як додали в Офісі генерального прокурора, за даними слідства, протягом 2021-2022 років службові особи цих підприємств відмивали доходи одержані злочинним шляхом. Вони легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з російськими підприємствами-засновниками.
Так, за рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.
Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Харківській області за матеріалами Управління СБУ в Харківській області за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
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