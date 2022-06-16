США оголосили про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні на $225 мільйонів

Президент Джо Баден оголосив, що США, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надають додаткову гуманітарну допомогу Україні на понад $225 млн в умовах агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба посольство США в Україні.

"Це додаткове фінансування забезпечить рятівну гуманітарну продовольчу допомогу людям всередині України. У районах де ринки функціонують, ця підтримка дасть змогу партнерам надавати готівку людям для купівлі харчів і речей першої необхідності",– йдеться у повідомленні.

Крім того, ця допомога також забезпечуватиме тих, хто потребує, чистою питною водою, засобами санітарії та гігієни, вкрай необхідними медичними препаратами та послугами.

Також допомога надаватиме захист соціально незахищеним особам, сприятиме у самозабезпеченні продовольством, допомагатиме із пошуком житла, включаючи розподіл предметів допомоги, а також передбачає логістичну підтримку для гарантування надходження допомоги тим людям, які її потребують, а також координаційну підтримку тим, хто займається гуманітарною допомогою.

Зазначається, що команда USAID з реагування на стихійні лиха та надання допомоги продовжує оцінювати запити та співпрацювати з партнерами, щоб задовольнити потреби найбільш уразливих верств населення, включаючи людей, які були змушені втекти з дому.

Заа даними посольства, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, США надали гуманітарну допомогу на майже $914 млн, зокрема понад $702млнчерез USAID, щоб задовольнити потреби людей в Україні і тих, хто рятувався втечею до сусідніх країн.