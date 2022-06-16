Велика Британія та Данія готують донорську конференцію для підтримки України, – Зеленський

Велика Британія та Данія у серпні планують провести спеціальну донорську конференцію на підтримку України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 червня, говорячи про результати третьої зустрічі партнерів щодо оборонної підтримки України.

"У межах "Рамштайну" Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав", – зазначив він.

Щодо результатів третього "Рамштайну", глава держави заявив про "хороші новини".

"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайн". Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки", – додав Зеленський.