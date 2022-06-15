ФРС США підвищила базову ставку на 0,75 в.п. — найбільш різкий крок за майже 30 років

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США вирішив підвищити діапазон базової ставки (відсоток, під який комерційні банки в США кредитують один одного на короткий термін) на 75 базисних пунктів до 1,5-1,75% річних.

Востаннє так різко ставку підвищували у листопаді 1994 року, коли головою ФРС ще був Алан Грінспен. На рівні 1,5-1,75% ставки були, коли почалася пандемія, і ФРС довелося швидко знижувати ставку до нульових значень для стимулювання економіки.

Підвищення ставки на 75 базисних пунктів прогнозували Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Barclays, а виходячи з котирувань ф'ючерсів на відсоткову ставку, ймовірність саме такого підвищення напередодні оцінювалася в 97%.

На користь цього рішення говорила статистика інфляції — за підсумками травня зростання споживчих цін у США в річному вираженні склало 8,6% (+0,3 п.п. порівняно і з квітневими даними, і з очікуваннями ринку). Темп зростання цін продовжує триматися на максимум за останні 40 років.

Червневий індекс споживчих настроїв Університету Мічигана, один із показників, на які орієнтується ринок при прогнозуванні політики ФРС, знизився з травневих 58,4 до 50,2 пунктів — це найпесимістичніші настрої споживачів з початку розрахунку індексу 1952 року.

Інфляційні очікування, згідно з дослідженням університету, склали 3,3% у найближчі п'ять років - максимальний показник з 2008 року.