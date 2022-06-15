PayPal продовжить працювати в Україні, але з комісією, – Федоров

Електронна платіжна система PayPal продовжить працювати в Україні зі звичайною для всіх клієнтів комісією.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Економічній правді.

Федоров повідомив, що інформація про те, що акаунти PayPal прийматимуть кошти лише до 30 червня нібито через те, що банківська ліцензія для роботи системи в Україні тимчасова, в компанії не підтвердили.

"Ми зробили офіційний запит до PayPal і вони не підтвердили цю інформацію. Це стосується суто комісії (за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку, – ред.). Зараз комісії немає. Після 30 червня з’явиться звичайна комісія для всіх клієнтів, але все продовжить працювати", – розказав Федоров.

Він також додав, що в Давосі зустрівся із CEO PayPal. Деном Шульманом.

"Ми з ним спілкувалися і я в нього просив, аби для юридичних осіб також з’явилася можливість використовувати PayPal. Щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати всьому світу, приймаючи гроші на PayPal. Тому плани розвитку продуктів PayPal в Україні є. Це спільні плани, а не тільки наше бажання. Упевнений, що це відбудеться, і PayPal продовжить працювати", – резюмував Федоров.

Як повідомлялося, що платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг.

Раніше повідомлялося, що платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян із 18 березня.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. Зазначимо, що переговори про повноцінний запуск PayPal в Україні тривали щонайменше 6 років.