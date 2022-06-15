БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
978 відвідувачів онлайн
Новини Технології
3 047 5
PayPal (50) Федоров Михайло (175)

PayPal продовжить працювати в Україні, але з комісією, – Федоров

Новини БізнесЦензор Технології

paypal

Електронна платіжна система PayPal продовжить працювати в Україні зі звичайною для всіх клієнтів комісією.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Економічній правді.

Федоров повідомив, що інформація про те, що акаунти PayPal прийматимуть кошти лише до 30 червня нібито через те, що банківська ліцензія для роботи системи в Україні тимчасова, в компанії не підтвердили.

"Ми зробили офіційний запит до PayPal і вони не підтвердили цю інформацію. Це стосується суто комісії (за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку, – ред.). Зараз комісії немає. Після 30 червня з’явиться звичайна комісія для всіх клієнтів, але все продовжить працювати", – розказав Федоров.

Він також додав, що в Давосі зустрівся із CEO PayPal. Деном Шульманом.

"Ми з ним спілкувалися і я в нього просив, аби для юридичних осіб також з’явилася можливість використовувати PayPal. Щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати всьому світу, приймаючи гроші на PayPal. Тому плани розвитку продуктів PayPal в Україні є. Це спільні плани, а не тільки наше бажання. Упевнений, що це відбудеться, і PayPal продовжить працювати", – резюмував Федоров.

Як повідомлялося, що платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг.

Раніше повідомлялося, що платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян із 18 березня.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. Зазначимо, що переговори про повноцінний запуск PayPal в Україні тривали щонайменше 6 років.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки оплатити через PayPal через цю систему нічого не можливо, навіть якщо у вас є валютна картка і на ній ваші кошти $, НБУ все одно заборонив платежі..., а в разі якщо ви отримуєте кошти за кордону, за товар чи послуги, ви зможете їх конвертувати в гривню по офіційному курсі 29.5 грн., який далеко не є комерційним... отож такий калічний PayPal зараз нікому не буде потрібний...
показати весь коментар
15.06.2022 21:16 Відповісти
@Konsatntin Kotsan

Не знаю, як на рахунок оплати, але відносно пересилки грошей у PayPal - підтверджую.

Відбувається оттакий маразм:
- ви ініціюєте пересилку певноі суми у $$$ на приватбанківську ВАЛЮТНУ картку
- PayPal конвертує вашу суму у гривні по офіційному курсу продажу НБУ і пересилає. Для нього - валютна картка, не валютна - « а какая разница?». Украінська, значить конвертувати.
- А Приватбанк усікає, що картка валютна, значить потрібно конвертувати у $$$ перед зарахуванням на картку.
І трах тібідох тібідох - ви втратили 4%.
показати весь коментар
16.06.2022 06:34 Відповісти
Плачу, всё проходит. Карта приват, адрес в пейпел американский.
показати весь коментар
16.06.2022 08:19 Відповісти
PayPal працює хоч якось, і це вже щось, Україні пороблено шо тут дуже тяжко з бізнесом...
показати весь коментар
16.06.2022 00:37 Відповісти
А от від іноземних юросіб судячи з усього платежі не проходять
показати весь коментар
16.06.2022 11:06 Відповісти
 
 