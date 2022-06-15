PayPal продовжить працювати в Україні, але з комісією, – Федоров
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Електронна платіжна система PayPal продовжить працювати в Україні зі звичайною для всіх клієнтів комісією.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Економічній правді.
Федоров повідомив, що інформація про те, що акаунти PayPal прийматимуть кошти лише до 30 червня нібито через те, що банківська ліцензія для роботи системи в Україні тимчасова, в компанії не підтвердили.
"Ми зробили офіційний запит до PayPal і вони не підтвердили цю інформацію. Це стосується суто комісії (за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку, – ред.). Зараз комісії немає. Після 30 червня з’явиться звичайна комісія для всіх клієнтів, але все продовжить працювати", – розказав Федоров.
Він також додав, що в Давосі зустрівся із CEO PayPal. Деном Шульманом.
"Ми з ним спілкувалися і я в нього просив, аби для юридичних осіб також з’явилася можливість використовувати PayPal. Щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати всьому світу, приймаючи гроші на PayPal. Тому плани розвитку продуктів PayPal в Україні є. Це спільні плани, а не тільки наше бажання. Упевнений, що це відбудеться, і PayPal продовжить працювати", – резюмував Федоров.
Як повідомлялося, що платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг.
Раніше повідомлялося, що платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян із 18 березня.
PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. Зазначимо, що переговори про повноцінний запуск PayPal в Україні тривали щонайменше 6 років.
Будь ласка, зачекайте...
Не знаю, як на рахунок оплати, але відносно пересилки грошей у PayPal - підтверджую.
Відбувається оттакий маразм:
- ви ініціюєте пересилку певноі суми у $$$ на приватбанківську ВАЛЮТНУ картку
- PayPal конвертує вашу суму у гривні по офіційному курсу продажу НБУ і пересилає. Для нього - валютна картка, не валютна - « а какая разница?». Украінська, значить конвертувати.
- А Приватбанк усікає, що картка валютна, значить потрібно конвертувати у $$$ перед зарахуванням на картку.
І трах тібідох тібідох - ви втратили 4%.