Окупанти вивезли через Маріупольський порт 30 тисяч тонн української металопродукції

Через Маріупольський порт, що наразі окупований російськими військами, росіяни вже викрали майже 30 тис. тонн української металопродукції.

Про це заявили в холдингу "Метінвест", передає ЦТС.

"Ми зіткнулися з піратством та мародерством з боку армії країни-агресора. На судна, що стояли в акваторії порту окупованого нині Маріуполя, завантажено 28 тис. тонн металургійної продукції виробництва "Азовсталі" та ММК імені Ілліча, яка мала експортуватися до Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини", – розповіли в компанії.

"Існує високий ризик, що окупанти використають ці судна, а також, власне, російські кораблі, для викрадення та незаконного вивезення метпродукції до портів Ростова, Таганрогу, Новоросійська, Туапсе та окупованого Севастополя з метою подальшого незаконного продажу до країн Африки та Азії, які не підтримують санкційної політики щодо РФ", – додали в компанії.

"Ми не давали жодних дозволів на вивезення металу з Маріуполя. Це піратство. Ми докладемо всіх можливих законних зусиль для притягнення винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності та відшкодування завданих нам збитків", – резюмували в "Метінвесті".

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.