БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
935 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
723 0
держбюджет (1359) Кабмін (7237) Нафтогаз (3155) дивіденди (425)

Кабмін доручив "Нафтогазу" сплатити до держбюджету дивіденди на 12,4 мільярда

Новини БізнесЦензор Фінанси

нафтогаз

Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №477-р від 14 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Решту 5% чистого прибутку "Нафтогазу" у розмірі 652,58 млн грн уряд доручив спрямувати до резервного капіталу компанії.

Цією ж постановою Кабмін затвердив звіт правління НАК "Нафтогаз України" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році та визнав його роботу задовільною.

Компанія має виплатити дивіденди не пізніше 30 червня за вирахуванням частини, сплаченої відповідно до розпорядження Кабінету міністрів №244 від 25 березня.

Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

Як повідомлялося, у травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 