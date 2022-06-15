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Розмитнення авто через "Дію" дозволить проїжджати через кордон без додаткових процедур, – Федоров

Новини БізнесЦензор Технології Транспорт

федоров

Для розмитнення авто через "Дію" власнику потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль – далі він отримає розрахунок вартості розмитнення. Суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Економічній правді.

"Розмитнення авто в "Дії" стане однією з головних антикорупційних реформ у митній галузі. Коли ми запровадимо цю послугу в "Дії", ви будете просто проїжджати через кордон без будь-яких додаткових процедур щодо розмитнення авто", – написав Федоров у Telegram.

"Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Найголовніша революція в тому, що не буде робитися оцінка вартості розмитнення авто на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля. Людина, яка розмитнює авто, вводить рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додає певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення", – розказав Федоров.

Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль. Далі він отримає розрахунок вартості розмитнення.

За словами Федорова, цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату й повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню.

Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи.

За словами Федорова, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок.

"Фундаментально ми виступаємо за те, щоб усі державні послуги були автоматизовані і надавалися громадянам без участі держслужбовців. Це буде перша така безпрецедентна послуга на митниці. Сподіваюся, що після реалізації цієї послуги всі українці зрозуміють, як може працювати митниця. Ми вже почали розробку послуги в "Дії", поки чекаємо ухвалення відповідних законопроєктів", – резюмував міністр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

До того 

Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Автор: Галина Ялівець
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Ну да. Будут вводить заведомо неправдивые сведения, платить таможенникам и милиционерам при постановке на учет с левыми данными. В принципе ничего не изменится, кроме того, что очередной прибамбас в Дию всунули.
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15.06.2022 22:25 Відповісти
Якщо залишать "нульове розмитнення" то вписувати неправдиві дані немає сенсу. Зараз тільки 3-5% у пенсійний фонд плюс нікому не потрібна сертифікація. Якщо повернуть інші податки то так, будуть махлювати, а як же без цього.
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16.06.2022 01:28 Відповісти
А потім будуть приходити провіряючі та карати конфіскацією авто за вказані фальшиві дані. При чому провіряючим зможе виступити будь-який інший громадянин із Дією.

Все ваша схема полетіла в трубу.

Це нововведення справді зарубає більшу частину корупції в цій сфері. Що би ви собі там не придумали.
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16.06.2022 03:14 Відповісти
Мальчик, ты не в теме. Ты Федеровско-Диевский, жизни не знешь. Еще раз, для тебя. Как писали левое при физической растаможке, так и сейчас писать будут. На учет не Дия ставит, а милиционер. А что тебе ( или любому пересичному) мешает пойти и "проверить левые растаможки уже сейчас? Сходи-проверь.
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16.06.2022 06:53 Відповісти
Чоловіки у віці 18-60 не можуть виїхати закордон аби пригнати авто, однак зебанаріум продовжує нас запевняти, що в країні діє пільгова розтаможка. Для кого діє? Для бариг?!!
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16.06.2022 05:34 Відповісти
Конечно для барыг. Запад дает валюту, что бы финансировали бюджет, закупали топливо и оборудование и запчасти для военной техники, зеленые эту валюту раздают по фиксированному курсу барыгам, наполняют карманы себе и им.
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16.06.2022 06:55 Відповісти
Ну сделайте хоть чтото для людей.
Машины до 10 тыс без пошлины.
На дорогие пусть будет пошлина.
Олигархам и товары зерно в европу безпошлино.
А нам что?
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16.06.2022 07:13 Відповісти
Дороги якраз не "пустиє", а асфальтовані
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16.06.2022 11:10 Відповісти
Це ж треба так турбуватися про перекупів!!!
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16.06.2022 09:35 Відповісти
Если будем в ЕС растаможка будет бессмысленна. В ЕС авто может ездить свободно и ТС может передаватся кому угодно, Два разы там ПДВ не платят, мыт и акцыза не будет.
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16.06.2022 10:55 Відповісти
 
 