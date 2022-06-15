Розмитнення авто через "Дію" дозволить проїжджати через кордон без додаткових процедур, – Федоров

Для розмитнення авто через "Дію" власнику потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль – далі він отримає розрахунок вартості розмитнення. Суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Економічній правді.

"Розмитнення авто в "Дії" стане однією з головних антикорупційних реформ у митній галузі. Коли ми запровадимо цю послугу в "Дії", ви будете просто проїжджати через кордон без будь-яких додаткових процедур щодо розмитнення авто", – написав Федоров у Telegram.

"Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Найголовніша революція в тому, що не буде робитися оцінка вартості розмитнення авто на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля. Людина, яка розмитнює авто, вводить рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додає певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення", – розказав Федоров.

Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль. Далі він отримає розрахунок вартості розмитнення.

За словами Федорова, цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату й повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню.

Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи.

За словами Федорова, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок.

"Фундаментально ми виступаємо за те, щоб усі державні послуги були автоматизовані і надавалися громадянам без участі держслужбовців. Це буде перша така безпрецедентна послуга на митниці. Сподіваюся, що після реалізації цієї послуги всі українці зрозуміють, як може працювати митниця. Ми вже почали розробку послуги в "Дії", поки чекаємо ухвалення відповідних законопроєктів", – резюмував міністр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

До того

Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.