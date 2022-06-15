Мінреінтеграції поширило правила вивезення товарів у Крим на всі окуповані території

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поширило чинні раніше правила переміщення товарів через адміністративну межу з окупованим Кримом на всі окуповані території.

Відповідні зміни внесено до наказу №258 від 23 листопада 2021 року, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Такі зміни сприятимуть захисту прав осіб України, що проживають на тимчасово окупованих територіях України. Раніше наказ стосувався лише тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вказаним наказом заборонено для вивезення та ввезення на ТОТ зброю та боєприпаси, запчастини для вантажного автотранспорту та спеціальної техніки, товари, включені до списку військового призначення, військова форма одягу та знаки розрізнення військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, пестициди й агрохімікати, будівельні матеріали (деревина, камінь, цемент, блоки, цегла, продукція металопрокату) та інше.

Обмеженими товарами для переміщення є видавнича продукція, що має походження або виготовлена на території держави-агресора, автомобільні запчастини для легкового автотранспорту, крім запчастин та комплектуючих для власного автотранспорту, що належать фізичній особі, яка перетинає адміністративну межу.