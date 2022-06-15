НАЗК пропонує додати до санкційних списків власника LiveJournal, керівників компанії "Туполєв" та ще більше 1200 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало новий список із 1270 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК

Усього до списків внесено вже 14,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб. Це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК.

У поточний перелік потрапили:

керівництво компаній, які перебувають під санкціями ЄС та США. До списку включено керівництво підсанкційних науково-дослідних інститутів, які працюють на Міністерство оборони РФ. Поміж інших додали й керівництво медіамайданчиків для поширення кремлівської пропаганди, зокрема телекомпаній "Пєрвий канал", "НТВ" та інших;

керівництво компаній, що займаються видобутком надр. Зокрема нафтових та газових компаній, які є основним джерелом доходів РФ для ведення війни;

банки та їхнє керівництво. У перелік потрапили не лише росіяни, а й іноземці в керівництві банків, які працюють у Росії.

Крім того, НАЗК запропонувало ініціювати питання про включення до санкційних списків:

керівників компанії "Туполєв" – головного підприємства авіабудівної корпорації під управлінням "Ростєху", що виробляє бойові літаки та ракетоносці-бомбардувальники. А саме, додали президента Татарстану Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів "Туполєва", керуючого директора Вадима Корольова та інших

членів ради директорів цього підприємства;

членів ради директорів "Державного ракетного центру імені академіка В.П. Макєєва", яке є одним із найбільших науково-конструкторських центрів росії з розробки ракетно-космічної техніки, зокрема є розробником балістичних ракет підводних човнів;

мільярдера Олександра Мамута, засновника медіахолдингу Rambler&Co, а зараз члена ради директорів Rambler Group. Його SUP Media контролює популярний у Росії LiveJournal та багато інтернет-видань, що висвітлюють війну в Україні, виходячи з наративів російської пропаганди.

Для розширення санкційних списків НАЗК формує списки осіб, яких вважає причетними до війни. Це вже 14 перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Офісу генерального прокурора та Міністерства закордонних справ України.

"Нагадаємо, що особи, на яких пропонується накласти санкції, мають шанс викреслити себе з цього списку. Для цього необхідно виконати певні умови, наприклад, публічно засудити війну, залишити свої посади або зробити пожертву на користь України", – додали в НАЗК.