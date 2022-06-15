Україна подала заявку на отримання асоційованого членства у Міжнародному енергетичному агентстві

Україна внесла пропозицію на асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго за результатами засідання Керівної ради Міжнародного енергетичного агентства.

"Енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Майже 650 тис. споживачів не мають доступу до електроенергії, а понад 180 тис. домогосподарств – без газопостачання. Майже 5% установлених генеруючих потужностей зруйновано. Крім того, 35% генеруючих потужностей зараз знаходиться на окупованих територіях. Російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації. Видобуток газу впав приблизно на 12-15%", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Водночас міністр відзначив, що зараз Україна отримує значну підтримку від світової спільноти.

"Завдяки вашій підтримці та гуманітарній допомозі моїм колегам вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тис. домогосподарств щодня. Загалом з початку війни було підключено понад 5,2 млн домогосподарств", – наголосив Галущенко.

Проте, він підкреслив, Росія продовжує фінансувати війну в Україні за рахунок продажу енергоресурсів. За перші 100 днів війни країна-агресор заробила 93 млрд євро від експорту викопного палива. ЄС імпортував 61% від цього на суму приблизно 57 млрд євро.

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Також Галущенко додав, що Україна продовжує дотримуватись курсу на євроінтеграцію, впроваджує європейські стандарти для інтеграції енергоринків та розширення можливостей комерційної торгівлі електроенергією. При цьому Україна вже готова відіграти значну роль у зміцненні енергетичної безпеки регіону.

"Я хотів би підтвердити нашу тверду відданість розбудові співпраці з нашими міжнародними партнерами та координації зусиль для вирішення наших спільних проблем в енергетичному секторі. Тож я хочу скористатися цією можливістю і пропоную розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Міжнародного енергетичного агентства. Сподіваємося на позитивне рішення та ефективну співпрацю в сферах, що становлять взаємний інтерес, включно з енергетичною безпекою, енергетичними даними, аналізом політики, енергоефективністю, розвитком відновлюваних джерел енергії тощо", – підсумував Галущенко.

Міжнародне енергетичне агентство – автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), заснований 1974 року. Налічує 31 країну-учасницю, 10 асоційованих членів та 3 країни-кандидати на повноцінне членство.

На основі досліджень всіх аспектів енергетики (відновлювані джерела енергії, попит і пропозиція нафти, газу та вугілля, енергоефективність, технології чистої енергії, системи та ринки електроенергії, доступ до енергії, управління попитом) МЕА надає аналітику, дані, рекомендації щодо політики та дієві рішення, щоб допомогти країнам забезпечити безпечну та стійку енергетику та багато іншого.