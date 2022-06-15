Українці найчастіше скаржаться на зростання цін на продукти, – Держпродспоживслужба

Із початку введення воєнного стану до Держпродспоживслужби надійшло більше 2 тис. звернень щодо підвищення цін.

Про це розповів в.о. голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк під час онлайн-наради з керівниками головних управлінь.

Більше половини звернень (60%) стосувалися підвищення цін на продукти харчування. На другому місці – ціни на пальне (21%), на третьому – ціни на ліки (2%). Інші звернення стосувалися цін на дитячі товари, оренду житла, послуги перевезення та ЖКГ.

Загалом фахівцями Держпродспоживслужби проведено більше 11 тис. спостережень цін щодо товарів, що мають істотну соціальну значущість. Порушення були встановлені у значної кількості суб'єктів господарювання.

За результатами проведеної роботи відбувалося коригування цін на деякі товари, відновлювалася робота терміналів тощо.

Раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки АЗС через повідомлення про завищення цін.

Нагадаємо, нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.