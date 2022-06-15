Євросоюз скасував штраф для виробника чіпів Qualcomm на $1 мільярд

Американський виробник чіпів Qualcomm у середу виграв суд щодо штрафу у розмірі 997 млн євро (понад $1 млрд), накладений антимонопольним регулятором ЄС чотири роки тому.

Про це йдеться в рішенні суду, передає Європейська правда.

Європейська комісія у своєму рішенні від 2018 року заявила, що компанія Qualcomm заплатила Apple мільярди доларів із 2011 по 2016 рік, щоб тільки її чіпи використовувались у всіх iPhone та iPad, а конкуренти, такі як як Intel Corp, були заблоковані.

Суд загальної юрисдикції ЄС скасував рішення і звинуватив орган ЄС з питань конкуренції щодо розгляду справи.

"Кілька процедурних порушень вплинули на права Qualcomm щодо захисту й визнають недійсним аналіз Єврокомісією поведінки, яку закидали Qualcomm", – заявили судді.

"Комісія не надала аналізу, який дає змогу підтвердити висновки про те, що відповідні платежі фактично зменшили стимули Apple переходити до конкурентів Qualcomm, щоб отримати поставки чіпсетів LTE для певних моделей iPad, які були запущені в 2014 та 2015 роках", – додали судді сказали.

Єврокомісія заявила, що уважно вивчить рішення суду та його наслідки і розгляне свої подальші кроки.

У 2019 році Європейська комісія оштрафувала американського виробника чипів Qualcomm Inc. на 242 млн євро за заниження цін на свою продукцію.