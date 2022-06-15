"Нафтогаз" оприлюднив тариф на газ для 8,8 мільйона нових клієнтів

Газопостачальна компанія "Нафтогазу України" включила до свого реєстру 8,8 млн колишніх клієнтів газопостачальних компаній під брендом "Твій газзбут" та "Одесагаз-Постачання", які останнім часом отримували газ від постачальника "останньої надії" (ПОН).

Як повідомляє пресслужба компанії, ці споживачі внесені до реєстру ГПК "Нафтогаз України" з 1 травня, відповідно ціна газу для них встановлена на рівні річного тарифного плану "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Зміна ціни актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

"Таким чином, для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від "Нафтогазу", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що нові клієнти мають платити попереднім постачальникам за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року – оплачувати газ на рахунки ГК "Нафтогаз України".

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Нагадаємо, 2 червня "Нафтогаз" повідомив, що з 1 червня постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, не можуть виконувати свою роботу. Відтак ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" очікував, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів "останньої надії" склала 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

За даними телеграм-каналу Монополіст, абоненти постачальників з групи "ЙЕ Енергія" (облгаз-збути) Дмитра Фірташа перейшли на постачальника останньої надії (ПОН), яким є ГК "Нафтогаз України". Їхня абонентська база складає близько 7 млн домогосподарств. До війни газ споживали близько 12 млн домогосподарств.

Договори постачальників з "Нафтогазом" на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн/куб, укладені в квітні 2021 року строком на рік, припинили свою дію. А нові "Нафтогаз" не став укладати.

Напередодні, 28 травня, Кабмін своїм розпорядженням №429 передав раніше арештовані облгази в управління "Чорноморнафтогазу" – дочірній компанії "Нафтогазу".

25 травня Печерський райсуд передав 26 облгазів включаючи 20 облгазів з "Регіональної газової групи" (РГК) Дмитра Фірташа, Нацагентству з управління активами, отриманих корупційним шляхом (АРМА).

Привабливість газового бізнесу Фірташа ґрунтувалась на взаємодії компаній з постачання газу та операторів газорозподільчих мереж (облгазів).