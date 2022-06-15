Німеччина заморозила російські активи на 4,5 мільярда євро

Німеччина на сьогодні заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.

Про це розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, передає Європейська правда.

Під заморожування потрапили також інвестиції компанії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль із підвищення ефективності санкцій проти Росії.

До того повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила активи російських олігархів та інших осіб із санкційного списку ЄС на суму в майже 143 млн євро.