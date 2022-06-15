Міністр економіки Німеччини назвав політичним рішення Росії зменшити експорт газу

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав політичним рішенням РФ скоротити прокачування газу газопроводом "Північний потік".

Про це він заявив у розмові з журналістами у середу в Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене враження, що те, що сталося вчора (14 червня, – ред.) є політичним, а не технічно мотивованим рішенням", – сказав Габек.

Він також заявив, що техобслуговування агрегатів Siemens, що російський "Газпром" назвав причиною зменшення експорту газу, "не підпадає під санкції".

Водночас він додав, що оцінити вплив цього рішення на ринок відразу не вийде, і потрібно почекати.

Тим часом німецьке Федеральне мережеве агентство поки не підтверджує зниження рівня прокачування російського газу до Німеччини "Північним потоком".

"Газове забезпечення в Німеччині стабільне. Безпека забезпечена. Потоки газу становлять 59,1% від технічної потужності і нині не падають. Причинно-наслідкового зв'язку між відсутнім з російської сторони газовим компресором і великим скороченням постачання нині ми підтвердити не можемо", – йдеться у звіті німецького регулятора.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу).



Згодом компанія Siemens заявила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Внаслідок зменшення експорту газу в ЄС "Північним потоком" спотові ціни на газ виросли у Європі зросли на 21%. Європейські газові ф'ючерси підскочили до 101 євро за мегават-год, що є найвищим показником за місяць.