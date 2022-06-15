Мінспорту оцінило збитки спортивній інфраструктурі внаслідок війни у $130 мільйонів

Росія вже зруйнувала та/або пошкодила 94 об’єкти спортивної інфраструктури, завдавши близько $130 млн збитків.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Російські війська продовжують методично знищувати спортивну інфраструктуру. Здається, вони не можуть пробачити нам не тільки асфальт у селах, але й сучасні спорткомплекси у Волновасі, в Лимані, на Харківщині", – зазначив Гутцайт.

Він додав, що окупанти "звільнили" українців від 63 спортивних комплексів, 9 басейнів, 3 льодових арен, 17 стадіонів, велокомплексу в Лимані.

"Найбільше об'єктів (30) знищено на Донбасі, який президент Володимир Зеленський визначив пріоритетним для розвитку масового спорту і спорту вищих досягнень", – розказав Гутцайт.

Зокрема, зруйновано стадіон у Волновасі, стадіон "Металіст" на Харківщині, унікальний велотрек в Лимані, льодовий палац у Сєвєродонецьку, який був одним з найбільших в України. Мішенню для ворожих снарядів стали басейн "Нептун" у Маріуполі, Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп" у Кремінній, спорткомплекс "Авангард" у Києві, Олімпійський навчально-спортивний центр у Чернігові, десятки інших об’єктів.

В рамках ініціативи президента України United24 Мінмолодьспорту відкриває спецрахунок в НБУ для збору благодійних внесків. За словами Гутцайта, рахунок запрацює протягом декількох днів. Усі кошти будуть направлені на відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту та на розвиток спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України.

"Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.