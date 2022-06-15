"Газпром" звітує про падіння видобутку та експорту газу

Російський "Газпром" з 1 січня по 15 червня 2022 року, за попередніми даними, видобув 226 млрд кубометрів газу, що на 6,4% (на 15,5 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на дані російського монополіста.

Зазначимо, що за підсумками січня-травня "Газпром" звітував про падіння видобутку на 4,8% або на 10,6 млрд кубометрів.

Російська компанія уточнює, що постачання газу на внутрішній ринок знаходиться на рівні минулого року.

Водночас експорт в країни дальнього зарубіжжя продовжує падати. За звітний період він склав 65,6 млрд куб. м – на 28,9% (на 26,7 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2021 року. За підсумками січня-травня падіння експорту становило 27,6%.

При цьому "Газпром" вказує на зростання експорту газу в Китай, але не розкриває конкретних показників.

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Як повідомлялося, раніше "Оператор ГТС України" неодноразово вказував, що російський "Газпром" не використовує навіть уже сплачені та заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.