Італія збільшила імпорт нафти з Росії у квітні майже втричі

Італія у квітні збільшила імпорт нафти на 16% до березня, до 5,17 млн тонн.

Про це йдеться в даних міністерства екологічного переходу країни, передає Інтерфакс-Україна.

Лідером постачання стала РФ, яка ще в березні займала п'яту позицію у списку продавців. Так, імпорт російської сировини зріс у 2,6 раза – до 973,3 тис. тонн. Азербайджан, який збільшив продаж на 14%, до 792,4 тис. тонн, піднявся з третього місця на друге, змістивши Лівію, хоча вона поставила на 2% більше, ніж у попередньому місяці – 787 тис. тонн. Ірак, знизивши обсяги в 1,3 рази – до 779,2 тис. тонн, спустився з першого місця на четверте.

Середня ціна покупки нафти Італією у квітні становила $105,17 за барель. При цьому Urals купувалась за $98,7, Varandei – за $98,56. Найдорожчим став ангольський сорт Dalia – $126,32, найдешевшим – Arabian Light за $95,22.

Всього за січень-квітень Італія імпортувала 18,5 млн тонн нафти, у тому числі 2,8 млн тонн з РФ.

Купівля нафтопродуктів у квітні знизилася на 8,5%, до 1,1 млн тонн, у тому числі в Росії придбано 114,8 тис. тонн (зростання в 1,8 раза). З початку року Італія імпортувала майже 5 млн тонн нафтопродуктів, 936,8 тис. тонн – з РФ.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".