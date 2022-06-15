Литовська залізниця відновила роботу своєї дочірньої компанії в Україні

Дочірня компанія литовської залізничної вантажної компанії AB LTG Cargo в Україні – LTG Car'go Ukraine – відновлює свою діяльність, яка була призупинена на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляється на сайті Литовської залізниці, рішення про відновлення роботи обумовлене оцінкою значного зростання попиту з боку українського бізнесу на транспортування зерна та іншої продукції за межі країни.

Після відновлення роботи український підрозділ компанії надаватиме транспортно-експедиційні послуги в Україні та допомагатиме замовникам організувати залізничні вантажні перевезення територією України, Польщі та Литви. Водночас з огляду на питання безпеки співробітників операції будуть проводитися дистанційно.

"Відновлюючи свою діяльність, ми зможемо сприяти більш ефективним логістичним рішенням і продовжувати допомагати клієнтам з України перевозити товари з країни – насамперед зерно, олію та кукурудзу. У цьому процесі ми продовжимо співпрацю з "Укрзалізницею" та разом будемо прагнути забезпечити максимально плавний перетин кордону між Україною та Литвою та перевантаження товарів на прикордонних станціях України", – прокоментував генеральний директор LTG Cargo Ukraine Саулюс Стасюнас.

LTG Cargo – підрозділ литовської державної залізничної компанії LTG.